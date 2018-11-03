يستمر تهاطل الأمطار التي تكون أحيانا على شكل زخات عبر العديد من الولايات الساحلية والقريبة من الساحل بوسط و شرق الوطن حسبما أفادت به اليوم السبت نشرية خاصة للديوان الوطني للأرصاد الجوية.

وحسب ذات المصدر فان الأمطار مستمرة اليوم السبت بولايات بومرداس و تيزي وزو والبويرة وبجاية وجيجل وميلة وبرج بوعريريج وسطيف بكميات قد تبلغ أو تفوق محليا 30 مم وذلك إلى غاية 23:00.

وتتمثل الولايات المعنية الأخرى في سكيكدة وعنابة والطارف وقسنطينة وقالمة وسوق أهراس حيث من المرتقب أن تبلغ كميات الأمطار المتساقطة أو تفوق محليا 40 مم خلال مدة صلاحية النشرية التي ستدوم إلى غاية يوم الأحد على الساعة السادسة صباحا.