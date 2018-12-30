توقع وزير الطاقة مصطفى قيطوني، اليوم الأحد بالجزائر أن جني ثمار اتفاق خفض الإنتاج الموقع بفيينا مطلع ديسمبر الجاري بين منظمة أوبك وشركائها المنتجين خارج المنظمة،انطلاقا من نهاية الثلاثي الأول 2019.

وأوضح قيطوني، في تصريح صحفي على هامش لقاء جمعه بإطارات الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز، بأنه "لكي نصل إلى النتائج المرجوة من اتفاق الخفض الجديد،لابد من انتظار نهاية الثلاثي الأول لـ 2019". وأضاف بأن "أسعار النفط سترتفع، قبل أفريل المقبل، لتتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل".

وصرح بأن أعضاء أوبك سيجتمعون مع الدول المنتجة من خارج المنظمة في أفريل 2019، لتقييم آثار اتفاق الخفض على السوق، مضيفا بهذا الخصوص أنه "إذا تطلب الأمر القيام بخفض جديد، سنقوم بذلك".

واعتبر بأن سعرا ما بين 65 و70 دولارا للبرميل سيكون "مناسبا" للمنتجين والمستثمرين والمستهلكين في نفس الوقت، لافتا من جهة أخرى إلى تباطؤ الطلب على النفط في السوق العالمي بالنظر لعدة عوامل من بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وكانت أوبك اتفقت مع الدول المنتجة خارجها، وعلى رأسهم روسيا، على خفض إنتاجهم بإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا ابتداء من الفاتح جانفي 2019، موزعة بين 800 ألف برميل بالنسبة لأوبك، من بينها 377 ألف برميل تخفضها السعودية، و400 ألف برميل يوميا بالنسبة للدول الشريكة في الاتفاق خارج أوبك.