أقدمت مساء اليوم مجموعة من البطالين في بئر العاتر جنوب تبسة على نصب خيمة في ساحة مقر البلدية كطريقة جديدة للاحتجاج السلمي للمطالبة بالتشغيل بعدما تكررت هذه الاحتجاجات بمحاولة خرق الحدود في اتجاه تونس وغلق عدة طرقات اثناء الزيارات الرسمية للمسؤولين.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن المحتجين قرروا عدم رفع واخلاء المكان إلى غاية تقديم ضمانات بتقديم عدد كاف من مناصب الشغل الدائمة وعدم الاكتفاء بالمناصب التعاقدية المحددة المدة ووقف جلب العمال من خارج الولاية في مختلف الشركات العاملة بالمنطقة سيما النشاطات المنجمية والبترولية.