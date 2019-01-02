نقلت شبكة "الجزيرة" القطرية في نسخة موقعها باللغة الإنجليزية، عن عارف العواني، مدير بطولة أمم آسيا لكرة القدم المقامة خلال هذا العام في الإمارات، قوله إن بلاده ستكون سعيدة بمساعدة قطر في استضافة مباريات كأس العالم 2022.

وقال العواني، بحسب القناة القطرية: "نحن مستعدون لتقديم أي مساعدة إذا كانوا بحاجة إلى ذلك".

يأتي ذلك، بعد تصريح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينيو ، أن الفيفا يدرس مدى إمكانية توسيع كأس العالم 2022 في قطر لتشمل 48 منتخبا، وأضاف في مؤتمر رياضي، في دبي، أن الفيفا يبحث كذلك مدى إمكانية أن تساعد دول خليجية قطر في استضافة بعض المباريات.

وكان ناصر الخاطر، مساعد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة للبطولة، أكد أن قطر لم تجر أية مباحثات مع دول أخرى للمشاركة في استضافة النهائيات

وتستضيف قطر نهائيات مونديال 2022 بين 21 نوفمبر ، و18 ديسمبر ، علما بأن البطولة ستقام استثنائيا خارج فصل الصيف، لتفادي تأثير الحر الشديد في قطر خلال هذا الفصل.