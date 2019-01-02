تم اختيار الثنائي الدولي الجزائري رياض محرز ويوسف عطال ضمن التشكيلة المثالية للأفارقة الذين سطع نجمهم في الملاعب خلال عام 2018.

وحسب المجلة الفرنسية "فرانس فوتبول" التي أعدت قائمة هذا الفريق فإن اللاعبين الذين تم اخيارهم قد "برعوا" حد الجنون خلال العام المنصرم.

وبخصوص يوسف عطال، أوضحت "فرانس فوتبال" التي تراهن بأنه "واعد جدا"، أن اللاعب الذي أتى إلى الدوري الفرنسي للدرجة الأولى خلال فصل الصيف قد تمكن من كسب قلوب الجماهير من خلال طريقة لعبه في الرواق الأيمن لنادي نيس.

كما أشارت المجلة إلى أن الدولي الجزائري صاحب الـ 22 ربيعا قد أصبح أحد اكتشافات الموسم، مبرزة أنه بعد التربص الذي أجراه في كورتري ببلجيكا تمكن عطال بفضل المهارات الهجومية التي يتمتع بها من تقديم الإضافة للفريق الذي يدربه "باتريك فييرا". وأضافت فرانس فوتبال أن "عطال أثبت جدارته كذلك مع المنتخب الجزائري خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019".

من جهة أخرى، سلطت المجلة الضوء على اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز "الذي أدى مرة أخرى موسما من المستوى العالي بالدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأخير مع الثعالب حيث أنهى الموسم بـ 12 هدفا و10 تمريرات حاسمة".

وبعد مشوار "استثنائي مع ليستر سيتي" حزم الدولي الجزائري أمتعته ليتوجه إلى مانشستر سيتي بقيمة تحويل كبيرة بلغت 68 مليون أورو" لكن المنافسة في هذا النادي، حسب المجلة، "من مستوى آخر" إذ يتعين على محرز أن يثبت جدارته ليكون قطعة أساسية في الفريق". أما مع المنتخب الوطني فقد عانى لاعب مانشستر سيتي من عدم الاستقرار قبل أن يجد ضالته من جديد تحت قيادة جمال بلماضي حيث سمح الهدفان اللذان أحرزهما للجزائر بالتأهل إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة".