كشفت وسائل إعلام عبرية أن الكيان الصهيوني يخطط لمطالبة إيران وسبع دول عربية، بتعويضات عن ممتلكات وأصول فقدها اليهود عند مغادرة ديارهم في تلك البلدان، منذ الإعلان عن قيام دولة الاحتلال عام 1948.

وقالت غيلا غملائيل، وزيرة المساواة الاجتماعية الصهيوينة، إن "الوقت قد حان لتصحيح الظلم التاريخي ضد اليهود في سبع دول عربية: تونس والمغرب، ليبيا، والعراق وسوريا، مصر ، اليمن بالإضافة إلى إيران، وذلك لإعادة مئات الآلاف من ممتلكات اليهود التي فقدوها، وهذا حقهم".

ونقلت المصادر الإعلامية ذاتها أن سلطات الاحتلال تضع اللمسات الأخيرة على المشروع لمطالبة هذه البلدان بإرجاع ممتلكات اليهود، وسيطالبون الصهاينة بما لا يقل عن 35 مليار دولار من تونس، و15 مليار دولار من ليبيا.

ويصل عدد المبالغ المالية، التي ستطالبها سلطات الاحتلال من هذه الدول أكثر من 250 مليار دولار.

وتقدر الشبكة الدولية اليهودية عدد اليهود الذين غادروا من 10 دول عربية بحوالي 856 ألف يهودي، منها الجزائر ولبنان اللتان استثني من التعويضات المالية.

وعمل الكيان الصهيوني، خلال السنة الماضية، بشراكة مع شركة محاسبة دولية، بإحصاء قيمة الممتلكات والأصول التي كانت مملوكة لمئات آلاف اليهود في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتعليقا على الموضوع، أوردت مواقع عبرية أن عدد اليهود في المغرب تقلص من 286 ألفا في عام 1948 إلى 50 ألفا في عام 1968. ومع بداية 2015، لم يكن هناك أكثر من 2500 يهودي في الجزائر بعدما كان العدد لا يقل عن 130 ألف عام 1948.