أعلنت قنوات "بي إن سبورت" القطرية، الثلاثاء، إيقاف خدماتها في بث الأحداث الرياضية المختلفة في مصر بداية من اليوم.

ووفقا لبيان منشور على موقع القناة الإلكتروني، "تأسف مجموعة beIN الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتبارا من 8 جانفي 2019 وذلك بسبب عدم توقيع الصفقة".

وأضاف البيان "رفضت الشركة المصرية للقنوات الفصائية (C N E) شروط الصفقة ومن هنا لم يتم توقيع العقود".

وأشار البيان "وبسبب ذلك، فإنه من المنتظر أن يتوقف بث قنوات beIN الرياضية بداية من اليوم في مصر"، وهو ما حدث بالفعل.

وأوضح البيان في حالة أراد المتابع المصري مشاهدة beIN سيكون عليه الاشتراك في خدمة beIN CONNECT وهي خدمة على الهواتف الذكية".

ولم تصدر الشركة المصرية للقنوات الفصائية أي بيان أو رد على قرار وقف بث قنوات "بي إن سبورت".

ولن تتأثر مصر بقرار القناة القطرية، حيث أن من حقها إذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها في جوان المقبل على القنوات الأرضية دون الفضائية.