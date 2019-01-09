دعت نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا إلى تنظيم إضرابات تحذيرية جديدة في ثلاثة مطارات غدا الخميس لمدة يوم كامل.

وأعلنت النقابة، اليوم الأربعاء، حسب مصادر إعلامية ،أن الإضراب سيكون في مطارات دوسلدورف وكولونيا، بونلوشتوتغارت لمدة يوم كامل متوقعة أن يتسبب بحدوث اضطراب كبير في حركة الطيران.

وذكرت النقابة أن الإضرابات الجديدة تأتي على خلفية غياب رد فعل الاتحاد الألماني لشركات السلامة الجوية على الإضراب التحذيري الأخير الذي تم تنظيمه مطلع هذا الأسبوع في مطاري تيغل وشونفيلد ببرلين.

وكانت مفاوضات الأجور بين النقابة والاتحاد باءت بالفشل ما دفع النقابة للدعوة إلى إضرابات تحذيرية على خلفية خلاف ،حول أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية.

وتطالب النقابة بزيادة الرواتب إلى 20 أورو في الساعة.

يذكر أن أكثر من 300 فرد من موظفي الأمن في مطار، العاصمة الألمانية تيغل وشونفيلد قاموا بإضراب تحذيري عن العمل في مطلع هذا الأسبوع استمر لعدة ساعات، للمطالبة بتحسين الأجور حيث تسبب هذا الإضراب في إلغاء العديد من الرحلات بالمطارين وتعطل رحلات أخرى كثيرة لعدة ساعات.