حقق نادي غانغان الفرنسي، متذيل ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم، مساء أمس الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء باريس سان جرمان حامل اللقب من الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية الفرنسية، بالفوز عليه في معقله بهدفين لواحد.

وبدا النادي الباريسي، حامل الرقم القياسي في هذه المسابقة (8 ألقاب حتى الآن من أصل 9 مباريات نهائية)، بعيدا عن مستواه في أول مباراة له في 2019 وعانى كثيرا برغم مشاركته بجميع نجومه وعلى رأسهم صاحب الهدف الوحيد له البرازيلي نيمار وكيليان مبابي والأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي لعب أساسيا.

وتعد هذه الهزيمة الأولى لباريس سان جرماني متصدر ترتيب الدوري في مسابقة كأس الرابطة منذ 27 نوفمبر 2012، حين خرج من ربع النهائي أيضا على يد سانت إتيان بركلات الترجيح، قبل أن يتوج بعدها باللقب لخمسة مواسم متتالية، كما أنها الهزيمة الأولى لنادي العاصمة على صعيد الكؤوس المحلية في آخر 45 مباراةي، وتحديدا منذ يناير 2014 حين خسر أمام مونبليي في دور الـ32 لمسابقة الكأس بنتيجة 1-2.