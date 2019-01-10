قامت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بڤديل بحجز 526 كلغ من اللحوم البيضاء (الدجاج) غير صالحة للاستهلاك بمذبح غير مرخص وكذا مواد تنظيف مصنوعة بطريقة غير شرعية و ذلك بمزرعة ببلدية ڤديل (شرق وهران).

وكشف ذات السلك الأمني، اليوم الخميس، أنه تمت عملية الحجز أمس الأربعاء بناء على معلومات واردة إلى أفراد فرقة الدرك الوطني بڤديل مفادها وجود مذبح غير شرعي بالإضافة إلى ورشتين بمزرعة ببلدية ڤديل.

لدى تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بڤديل وخلية الشرطة التقنية وفرقة حماية البيئة بالمجموعة وخلية الكلاب المروضة ومصالح مديرية التجارة لأرزيو وطبيب بيطري إلى المزرعة المذكورة عثر على مذبح غير شرعي وورشتين

الأولى مخصصة لصناعة مواد التنظيف والثانية مخصصة لتكرير مادة البلاستيك تشتغلان بدون رخصة.

وأسفرت العملية عن حجز عدة سلع منها 526 كلغ من اللحوم البيضاء (الدجاج) وثلاجة من الحجم الكبير وآليتين مخصصتين لنزع ريش الدجاج وقارورة غاز البوتان إضافة إلى العديد من قارورات مواد التنظيف وأكياس الصابون المسحوق وآليتين مخصصتين لتكرير المواد البلاستيكية.