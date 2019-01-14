تخطط شركة "سامسونغ" لإطلاق سلسلة من الهواتف الذكية في الهند قبل إصدارها عالميا، وذلك بهدف استعادة الأرضية التي تنازلت عنها إلى منافسيها الصينيين مثل شاومي في ثاني أكبر سوق للهواتف المحمولة في العالم، حيث انخفضت الحصة السوقية للشركة الكورية الجنوبية في السوق الهندية بالمقارنة مع الشركات الصينية مثل شاومي في ربعين من الأرباع الثلاثة لعام 2018 التي تتوفر بياناتها وفقًا لشركة أبحاث السوق Counterpoint.

وأوضح مدير قطاع الهواتف المحمولة الهندية في شركة "سامسونغ" لوكالة "رويترز" أن الهواتف الجديدة من سلسلة Galaxy M، والتي تعتزم "سامسونغ" بيعها من خلال موقعها على الأنترنت ومنصة أمازون الهندية فقط، سوف تساعد الشركة على مضاعفة المبيعات عبر الأنترنت، وقال عاصم ورسى Asim Warsi: “لقد تم بناء سلسلة M بما يتماشى مع متطلبات المستهلكين الألفيين الهنود”، مضيفا أن الهواتف سوف يتم طرحها عالميا بعد الإطلاق الهندي في نهاية شهر يناير.

وامتنع عن إعطاء تفاصيل محددة، لكنه قال إن المبيعات عبر الأنترنت تمثل نسبة مئوية مكونة من رقمين من إجمالي أرباح الهواتف المحمولة للشركة، وبلغ إجمالي مبيعات الهواتف المحمولة في الهند ما يصل إلى 5.3 مليار دولار أمريكي (373.5 مليار روبية) في 12 شهرا حتى نهاية شهر مارس 2018، وذلك وفقا لبيانات تنظيمية مصدرها paper.vc، وهي منصة استقصاء معلومات الأعمال.

وقال مدير قطاع الهواتف المحمولة الهندية في شركة "سامسونغ" إن الهواتف التي تصنعها الهند، والتي يقل سعرها عن 142 دولار أمريكي (10 آلاف روبية) ويصل سعرها إلى 284 دولار أمريكي (20 ألف روبية) سوف تتضمن بطاريات بسعات أكبر وميزات مثل الشحن السريع.

وتحاول الشركة الكورية الجنوبية إعادة التركيز على السوق الهندية، والتي تضم أكثر من مليار مشترك في الشبكات اللاسلكية، حيث لا يزال ما يقرب من 350 مليون مستخدم لا يستخدمون الهواتف الذكية، وافتتحت العام الماضي ما قالت إنه أكبر مصنع للهواتف المحمولة في العالم في ضواحي العاصمة الهندية نيودلهي، فضلا عن أكبر متجر للهواتف المحمولة على مستوى العالم في بنجالورو Bengaluru.

ومن المتوقع أن يؤدي التوسع في المصنع المتواجد ضمن الهند، والذي سيكتمل تماما في عام 2020، إلى مضاعفة قدرات "سامسونغ" فيما يتعلق بإنتاج الهواتف ضمن البلد من 68 مليون هاتف سنويًا إلى 120 مليون هاتف سنويًا، وقال وارسي: "توجه سامسونغ الكثير من رؤيتها وبحثها وتطويرها نحو المستهلكين في الهند الذين لديهم اتصال كبير مع العديد من المستهلكين الآخرين في العديد من أنحاء العالم الأخرى”.

وتبيع "سامسونغ" الهندية هواتفها من خلال 250 ألف منفذ بيع بالتجزئة وأكثر من 2000 متجر حصري، مع دعم يقدمه 2000 مركز خدمة، وأوضحت تقارير سابقة أن مواصفات الهواتف الجديدة قد تكون على غرار مواصفات الهواتف التي قدمتها "سامسونغ" في الهواتف متوسطة خلال الأشهر الأخيرة، مثل الكاميرا الخلفية الثلاثية في هاتف Galaxy A7 والرباعية في هاتف Galaxy A9، بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية ضمن الشاشة في هاتف Galaxy A8s.