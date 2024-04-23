كأس الرابطة: تحديد تاريخ إجراء المباراة النهائية

تقام المباراة النهائية لكأس الرابطة الخاصة بفئة الرديف يوم الجمعة 10 ماي المقبل، حسبما أعلنته، اليوم الأربعاء، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في موقعها الرسمي.

وأوضحت "الفاف" في بيان لها أن المكتب الفدرالي المجتمع، يوم أمس الثلاثاء بدالي ابراهيم، صادق على تنظيم نهائي كأس الرابطة (فئة الرديف) يوم 10 ماي المقبل بين المتأهل من المباراة بين وفاق سطيف ومولودية وهران والفائز من اللقاء بين شباب قسنطينة وشبيبة القبائل المقررتين يوم الخميس 25 أفريل".

يذكر أن مولودية الجزائر هي حاملة لقب الطبعة الأولى من منافسة كأس الرابطة، التي جرت الموسم الفارط، على حساب شباب بلوزداد (1-1 الضربات الترجيحية 6-5) في النهائي الذي جرى بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء.

برنامج الدور نصف النهائي (الخميس 25 أفريل 2024):

ملعب بن عبدالمالك رمضان : شباب قسنطينة - شبيبة القبائل

ملعب 8 ماي 45 : وفاق سطيف - مولودية وهران