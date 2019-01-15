قالت وسائل الإعلام الإسبانية، إن السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أعطى دعمه للملف الإيبيري المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال من أجل تنظيم نهائيات كأس العالم 2030.

وحسب صحيفة "أس" الإسبانية، فإن إنفانتينو، رئيس الفيفا، سيحط الرحال بالمغرب اليوم الثلاثاء، من أجل المشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي الخاص بتطوير منظومة كرة القدم حيث ستكون مدينة مراكش مسرحا له وسيؤكد خلاله دعمه للملف المغربي بخصوص تنظيم كأس العالم مع إسبانيا والبرتغال عام 2030.

ويواجه الملف الثلاثي المشترك بين المغرب وجاريه الإيبيريين معارضة شديدة من أليكساندر سفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي أكد خلال تصريحات سابقة أنه لا يوافق على تنظيم مسابقة كأس العالم بين قارتين ويجب على البلدان الأوروبية أن تترشح سواء لوحدها أو في ما بينها دون إشراك أي بلد آخر من قارة أخرى.