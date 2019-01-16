عاد نجم توتنهام الإنكليزي سون هيونغ مين إلى صفوف كوريا الجنوبية وقادها إلى الفوز على الصين 2-0 لتتصدر مجموعتها الثالثة الثلاثاء في أبوظبي ضمن الجولة الثالثة الأخيرة من الدور الأول لكأس آسيا 2019 في كرة القدم.

وبفوزها الثالث تواليا، رفعت كوريا الجنوبية، وصيفة النسخة الماضية وحاملة اللقب مرتين في 1956 و1960، رصيدها إلى تسع نقاط لتضرب موعدا في دور الـ16 مع ثالث المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

من جهتها، تنازلت الصين، وصيفة 1984 و2004، عن الصدارة وحلت ثانية بست نقاط لتواجه تايلاند وصيفة المجموعة الأولى في الدور التالي.

وسجل لكوريا الجنوبية أوي-جو هوانغ من ركلة جزاء ساهم سون بصناعتها (14) ومين جاي-كيم من ركنية رفعها سون (51).

وكان توتنهام توصل إلى اتفاق مع الاتحاد الكوري الجنوبي يقضي بغياب سون عن أول مباراتين لمنتخب بلاده في كأس آسيا للسماح له بالمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا التي اختتمت في الأول من سبتمبر الماضي وأحرزت كوريا الجنوبية لقبها بفوزها على اليابان 2-1 في النهائي، وذلك لإعفائه من الخدمة العسكرية.

وفي نفس المجموعة، دخلت قرغيزستان على خط الترشح إلى الدور التالي بفوزها على الفليبين ومدربها السويدي سفن غوران اريكسون 3-1، في مباراة بين مشاركين للمرة الأولى في النهائيات.

وبرز المهاجم فيتالي لوكس المحترف في ألمانيا بتسجيله ثلاثية (24 و51 و77) فيما سجل للخاسر ستيفان شروك (80).

وباتت قرغيزستان تنتظر نتائج باقي المجموعات آملة في الحلول بين أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.