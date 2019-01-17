فازت قطر على السعودية اليوم الخميس بثنائية نظيفة لتحتفظ بصدارة المجموعة الخامسة في كأس آسيا لكرة القدم، وتصبح على موعد مع قمة عربية جديدة أمام العراق في دور الستة عشر.

ووضع المعز علي قطر في المقدمة في نهاية الشوط الأول بعد خطأ دفاعي فادح، وأضاف الهدف الثاني بضربة رأس في الدقيقة 80 ليعزز انفراده بصدارة هدافي المسابقة برصيد سبعة أهداف في ثلاث مباريات.

وحققت قطر فوزها الثالث على التوالي ودون أن تستقبل أي هدف ليرتفع رصيدها إلى تسع نقاط مقابل ست نقاط للسعودية صاحبة المركز الثاني التي ستصطدم باليابان في دور الستة عشر.

وقبل الهدف بثلاث دقائق أهدر حسن الهيدوس ركلة جزاء لقطر بعدما سدد الكرة في منتصف المرمى وأنقذها الحارس محمد العويس الذي حظي بتشجيع هائل من المشجعين.

وحضر حوالي 16 ألف متفرج سعودي في ملعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء النشيد الوطني القطري قبل اللقاء في ظل توتر سياسي بين البلدين.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة سياسية واقتصادية على قطر منذ يونيو 2017 بسبب مزاعم حول دعم الدوحة للإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.