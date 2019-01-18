صرح الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور أمس الخميس بوهران أن "من يدعي بأن احتياطاتنا من النفط قد تنضب فهو بعيد عن الحقيقة" .

و قال ولد قدور في تصريح للصحافة على هامش مراسيم التوقيع على اتفاقية بين المجمعين الجزائري "سوناطراك" و الفرنسي "توتال" من أجل استحداث مشروع مشترك لإنجاز مركب للبوليبروبيلان "ليس لدينا نظام لقياس آبار النفط حتى

يمكننا أن نقول بأن مخزونها نضب. لحد الوقت الراهن لا نعرف كم ننتج حقيقة و كم نستهلك و كم هي احتياطاتنا" مضيفا "و لا أحد يمكنه الإجابة على هذه الأسئلة. كل ما يقال هو مجرد تخمينات". و في نفس السياق أكد مسؤول سوناطراك بأن "الجزائر بلد شاسع و ثرواته مستغلة بنسبة أقل من 30 بالمائة" معلنا عن "أخبار سارة في المستقبل".

و بخصوص استغلال الغاز الصخري أفاد ولد قدور بأن مجمعات هامة مثل "بريتيش بتروليوم" و"توتال" تأمل في العمل في هذا المجال "لأن لدينا ثروة حيقيقة" كما قال مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على ثالث مخزون عالميا كما أكدته هيئات دولية و عبر الساتل. وعليه فقد أبدت العديد من المجمعات رغبتها في العمل بالجزائر".

و يرى ذات المسؤول أن "الجزائر بلد جذاب للغاية و هو ما تدركه جيدا المجمعات الأجنبية وعلينا إيجاد الصيغ الملائمة لمثل هذه الشراكة". و ابرز ولد قدور في نفس الإطار بأن "المحادثات والمفاوضات جارية على المدى الطويل وهناك تقدم إيجابي إلا أننا لم نتوصل إلى اتفاق. والأكيد أن هناك تقدم و لكن بحذر كي يمكننا ربط شراكة رابحة".

وفيما يتعلق بتحسين الظروف الاجتماعية و المهنية لعمال سوناطراك يرى الرئيس المدير العام للمجمع بأن "إعادة تنظيم تفرض نفسها" مشيرا إلى أن "حاليا 3.000 مسؤول في مجال الموارد البشرية مجندون لهذه العملية" و يرى أنه يجب إحداث ثورة في المجال حتى لا تستمر هجرة عمال وإطارات المجمع نحو شركات و بلدان أخرى.

واختتم مسؤول سوناطراك حديثه بقوله "سنتوصل في سنة 2019 إلى حلول جديدة لتحسين الوضعية الاجتماعية و المهنية لعمالنا وحماية تركيبتنا وتحفيزها و المحافظة عليها".