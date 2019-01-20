حجز فريق نصر حسين داي، أمس، مكانه ضمن دور المجموعات لكأس “الكاف”، بعد فوزه على ضيفه أهلي بنغازي الليبي بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي بالجزائر العاصمة، بنتيجة 3/1، في إياب الدور السادس عشر مكرر.

وجد الفريق الجزائري صعوبات كبيرة لاجتياز عقبة الفريق الليبي الذي اعتمد كثيرا على الاندفاع البدني والخشونة في اللعب، وحتى استفزاز لاعبي النصرية، الذين تمكنوا من تسجيل هدف السبق في الدقيقة 36 من عمر المباراة بعد عدة محاولات أمام المرمى، حيث استغل شويطر كرة عالية من ركنية ليرتقي عاليا ويسدد برأسية ثم يواصل مجهوده الفردي، وبقذفة بيسراه يسكن الكرة الشباك وسط فرحة عارمة.



وأسال أهلي بنغازي العرق البارد على لاعبي النصرية بعدما أدرك التعادل مباشرة عند انطلاق الشوط الثاني، وتحديدا عند الدقيقة 47، وأسكن عزي الكرة بالخطأ في مرماه وهو يحاول إبعادها عن إطار المرمى، غير أن النصرية استفادت من ضربة جزاء في الدقيقة 55، ليتولى أحمد ڤاسمي التنفيذ ويمنح التفوق للفريق الجزائري، ليعود ڤاسمي من جديد ويحرر رفقاءه والجماهير الحاضرة، حين أمضى الهدف الثالث الذي منح به بطاقة التأهل لنصر حسين داي، كون الأخير كان قد خسر مباراة الذهاب بتونس بهدف وحيد تلقاه في الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

وحاول لاعبو أهلي بنغازي الاعتداء على حكم المباراة عند إعلانه نهاية المباراة، ليتدخل رجال الأمن ويفرضون طوقا على الحكم لحمايته.