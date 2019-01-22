تأهل منتخب الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا "الإمارات 2019" وذلك عقب فوزه على منتخب قرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة زايد الرياضية بأبوظبي ضمن منافسات دور الـ 16 للبطولة.

وسجل للإمارات خميس إسماعيل (14) وعلي مبخوت (64) وأحمد خليل (103 من ركلة جزاء)، ولقرغيزستان ميرلان مورزاييف (26) وتورسونالي رستاموف (90+1).

وتلتقي الإمارات في ربع النهائي أستراليا حاملة اللقب والفائزة بركلات الترجيح على أوزبكستان 4-2 (صفر- صفر) أمس الإثنين أيضا.

وكانت الإمارات قد تعادلت مع المنتخب البحريني (1-1)، ثم فازت على الهند2- صفر قبل أن تتعادل مع تايلاند (1-1).

في المقابل خاض منتخب قرغيزستان المسابقة للمرة الأولى وضمن عبوره إلى دور الـ 16 بفوزه الأخير على الفيليبين 3-1 بثلاثية مهاجمه فيتالي لوكسي وذلك بعد خسارتين أمام الصين وكوريا الجنوبية.