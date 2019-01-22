أعلنت مصادر طبية اليوم الثلاثاء العثور على مقبرة جماعية شمال شرق المدينة تضم ما بين 600 و800 جثة في شمال مدينة الرقة السورية.

وقال مدير فريق الاستجابة الأولية في المدينة ياسر الخميس "أن الفرق تواصل عمليات انتشال الجثث من المقبرة التي تم اكتشافها في قرية الفخيخة بجانب معسكر الطلائع جنوب الرقة".

و كانت فرق الاستجابة أعلنت منذ أيام أن عدد الجثث التي تم انتشالها من كامل المحافظة وصل إلى 3310 جثث تم التعرف على 550 منها وبينها حوالي ألف جثة من مقبرة البانوراما في المدينة حيث ترك تنظيم (داعش) الإرهابي العديد من المقابر الجماعية بالمدينة ومحيطها وسط تقديرات بوجود 15 مقبرة على الأقل.