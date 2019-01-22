كأس الجزائر: نادي بارادو يقسو على اتحاد الحراش
رياضة
22 يناير 2019 () - إ.ب/وأج
التحق نادي بارادو بركب المتأهلين الى الدور ربع النهائي من كأس الجزائر لكرة القدم بعد فوزه على اتحاد الحراش بنتيجة 3-0 اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي (الجزائر).
وسجلت أهداف "الباك" من طرف كل من نعيجي (53)، لوصيف (90+1) وبن عياد (90+4).
وسيواجه نادي بارادو في الدور ربع النهائي المقرر ذهابا وإيابا، فريق شبيبة بجاية، ممثل الرابطة الثانية.
وكانت مباريات الدور ثمن النهائي قد انطلقت يوم أمس الاثنين و عرفت تأهل كل من شباب بلوزداد واتحاد عنابة وشبيبة بجاية.