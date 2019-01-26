عرفت نهاية مقابلة كروية بين الجارين وداد بوفاريك وأمل الأربعاء، اندلاع أعمال شغب وسط مدينة بوفاريك مساء اليوم، أدت إلى احتجاز لاعبي الفريق الضيف مع ما لا يقل عن 200 من أنصاره، فيما تحول محيط الملعب، إلى ما يشبه ساحة المعركة.

أفاد شهود عيان لـ "الخبر"، أن أنصار بوفاريك لم يتقبلوا نتيجة التعادل التي انتهت عليها المقابلة، خاصة وأنهم كانوا يأملون في تحقيق نتيجة ايجابية فوق أرضية ميدانهم، لكن طموحاتهم خابت مع التعادل المسجل من الأمل، ليقوم بعض الأنصار الغاضبين برشق محيط الملعب، وتحطيم زجاج بعض المرافق، ونشر الرعب بين السكان بالجوار، وبين أصحاب المحلات التجارية، الذين سارعوا إلى غلق متاجرهم، في وقت تدخلت عناصر الأمن ومكافحة الشغب، ودخلت في مشادات مع الأنصار المحتجين، سعيا منها لإعادة الهدوء إلى قلب المدينة.