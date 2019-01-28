خسر الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي دعوى قضائية رفعها ضد مواطن تونسي يدعى عماد دغيج ، كان ينشط ضمن روابط حماية الثورة.

ونشر دغيج القرار النهائي للمحكمة، وقال انه كان قد صدر ضده سنة 2017 حكم ابتدائي غير نافذ بثلاثة أشهر سجن في القضية التي رفعها الرئيس الباجي قايد السبسي، حيث قام لاحقا باستئناف الحكم كما قام محامي السبسي باستئناف الحكم، مشيرا إلى أن "القضاء التونسي أنصفني بنقض الحكم الابتدائي و الحكم مجددا بعدم سماع الدعوى ، وأصبح الحكم باتا و نهائي ، برغم أن الوكيل العام قام بالتعقيب على حفظ حق المتهم وليس الشاكي ( الباجي) ، بحيث لأول مرة النيابة تفكر في حق المتهم اللي هو أصلا اخذ عدم سماع الدعوى .

وهذه حالة قضائية نادرة في الوطن العربي، أن يخسر رئيس الجمهورية دعوى قضائية ضد مواطن أو جهة ما، وتبرز بحسب الكثير من المراقبين تطور القضاء التونسي وتحرره من كل ضغوط للسلطة التنفيذية، خاصة منذ إنشاء المجلس الأعلى للقضاء المنتخب من قبل القضاة وأسلاك العدالة، والذي يدير المسار المهني للقضاة .