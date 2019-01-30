توفيت امرأة تبلغ من العمر 41 سنة، مساء أمس الثلاثاء، داخل مسكن بحي "بن تمار" بمدينة تيسمسيلت جراء العنف الممارس عليها على يد رجل.

وأوضح رئيس مكتب الاتصال والعلاقات العامة بمديرية أمن الولاية تين ميلود لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الضحية قد تعرضت لعدة كدمات في جسمها جراء العنف الممارس عليها من قبل الجاني البالغ من العمر 42 سنة، وذلك داخل مسكنه المتواجد بحي "بن تمار" بمدينة تيسمسيلت مضيفا أن الضحية لا تربطها أي صلة قرابة بالجاني.وتم نقل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لعاصمة الولاية.

وأبرز نفس المسؤول، بأنه قد فتح تحقيق معمق من قبل مصالح الشرطة حول أسباب وملابسات هذه الجريمة.