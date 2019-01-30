ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الضغوط التي مارسها على الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بقطع العوائد النفطية هي التي أدت لقبوله التفاوض مع المعارضة، ومع ذلك حذّر ترامب الأمريكيين من السفر إلى فنزويلا.

وقالت وكالة الإعلام الروسية إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صرح اليوم الأربعاء بأنه مستعد لإجراء محادثات مع المعارضة في البلاد ومنفتح أمام توسط دول كطرف ثالث.

ونشرت الوكالة تصريحاته في الوقت الذي يحتدم فيه الصراع على السلطة في فنزويلا مع إقدام الحكومة على إجراء تحقيق يمكن أن يؤدي إلى اعتقال زعيم المعارضة خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ودعا إلى احتجاجات جديدة في الشوارع.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن مادورو قوله "أنا مستعد للجلوس وإجراء محادثات مع المعارضة لمصلحة فنزويلا ومن أجل السلام ومستقبل (البلاد)".

وردا على سؤال عن إمكانية توسط دول كطرف ثالث، نقلت الوكالة عن مادورو قوله "هناك عدد من الحكومات والمنظمات العالمية التي تبدي قلقها الصادق إزاء ما يحدث في فنزويلا ودعت إلى حوار".

ونقلت الوكالة عنه قوله إن الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بمثابة ابتزاز وإن الدول التي تدعو إليها يجب أن تنتظر حتى 2025.