إلتهم في حدود التاسعة من ليلة اليوم حريق مهول منزلا للبناء الجاهز بحي الشرفاء في إقليم بلدية البرواقية ولاية المدية،محولا إياه إلى ركام ومتلفا محتوياته بالكامل،الشيء الذي آستدعى تسخير 50 عون للحماية المدنية ،ثلاث سيارات إسعاف وأربع شاحنات إطفاء من ثلاث وحدات لذات المصالح من عاصمة الولاية،بن شيكاو إلى جانب وحدة البرواقية،ليتم إخماده بصعوبة ولحسن حظ العائلة صاحبة المسكن أنها كانت غائبة عنه فترة أندلاع النار به التي تبقى أسبابها مجهولة.

وغير بعيد عن مكان الحريق بعدها بقليل وبحي المحكة المجاور بذات البلدية،تدخل أعوان مصالح الحماية المدنية لإسعاف ثلاث مختنقين بالغاز،إمرأة وآبنيها،تم نقلهم إلى مصلحة إستعجالات مستشفى بن يوسف بن خدة بالبرواقية.