خلف ، ظهر اليوم الأربعاء ، حادث مرور بالطريق الوطني رقم 6 ، ثمانية جرحى ، تحديدا بالطريق الاجتنابي للوزن الثقيل بمخرج سيدي معمر بالقرب من دائرة عين الحجر مسافة 10 كيلومتر عن مقر عاصمة الولاية سعيدة

ويعود الحادث إلى اصطدام سيارة أجرة لنقل الجماعي من نوع " داسيا لوقان" مع مركبة تجارية من " تويوتا هيلوكس" تحملان ترقيم ولاية سعيدة، حيث قامت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة عين الحجر بنقل المصابين الثمانية بجروح متفاوتة الخطورة على جناح السرعة نحو مصلحة استعجالات العيادة المتعددة الخدمات بذات الدائرة حسب ما علمت" الخبر" لدى خلية إعلام المديرية الولائية للحماية المدنية . في حين فتحت مصالح الدرك الوطني المختصة إقليما تحقيقا في أسباب الحادث.