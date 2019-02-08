تم مساء أمس الخميس توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 19 و 20 سنة يشتبه تورطهم في قضية الاعتداء بسلاح أبيض على طالب جامعي من جنسية زيمبابوية حسبما علم من مصدر بأمن ولاية عنابة.

وأوضح ذات المصدر بأن "عملية التوقيف تمت بعد 48 ساعة من حادثة الاعتداء على الطالب الجامعي ببلدية سيدي عمار بولاية عنابة" مردفا بأن التحقيق ما يزال جاريا لفك كل ملابسات هذه القضية.

يذكر أن طالبا جامعيا من جنسية زيمباوية ( يبلغ من العمر 25 سنة و كان يزاول دراسته بجامعة باجي مختار بعنابة) تعرض مساء يوم الثلاثاء المنصرم ببلدية سيدي عمار لاعتداء بسلاح أبيض على مستوى الفخذ والرقبة من طرف مجموعة أشرار و توفي بمستشفى الحجار متأثرا بجراحه .

وقد تنقل مساء أمس الخميس ممثل عن سفارة زيمبابوي بالجزائر إلى عنابة بمعية ممثلة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مكلفة بالطلبة الدوليين (الأجانب) ، حيث تم استقبالهما من طرف والى الولاية توفيق مزهود بحضور ممثلين عن طلبة أجانب ( من جنسيات إفريقية ) بجامعة عنابة.

وتم خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا رئيس جامعة باجي مختار عمار حياهم التطرق إلى الجوانب المرتبطة بأمن الطلبة الأجانب وكذا ظروف استقبال والتكفل الاجتماعي والبيداغوجي بهذه الفئة، حسبما علم من مصالح ولاية عنابة . كما سلم بالمناسبة رئيس جامعة باجى مختار رسالة تعزية باسم الأسرة الجامعية بعنابة إلى عائلة الضحية.