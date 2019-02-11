تراجعت أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، الإثنين، بفعل توقعات بارتفاع إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

وقالت شركة "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، الجمعة، إن ارتفاعا طرأ على عدد حفارات النفط النشطة في الولايات المتحدة بـ 7 حفارات الأسبوع الماضي، إلى 854.

وبحلول الساعة 08:04 بتوقيت غرينيتش، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أفريل بنسبة 0.60 بالمائة أو 37 سنتا إلى 61.37 دولارا للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 1.25 بالمائة أو 66 سنتا، إلى 52.07 دولارا للبرميل.