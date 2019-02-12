توفي ثمانية أشخاص وأصيب تسعة آخرون بجروح اثر حادث ارتطام سيارة رباعية الدفع بحاجز رملي بإقليم تانزروفت على بعد 150 كلم جنوب بلدية رقان حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الدرك الوطني.

وأوضح ذات المصدرأن الحادث وقع نتيجة السرعة المفرطة ما أدى إلى ارتطام السيارة رباعية الدفع التي كانت تقل المسافرين على محاذاة 10 كلم من الطريق الوطني رقم 6 في رحلة قادمة من الولاية المنتدبة برج باجي مختار الحدودية تجاه رقان ما خلف الضحايا من القتلى من بينهم سائق السيارة و مرافقه و كذا الجرحى الذين كانوا جميعهم على متنها .



و تم نقل الضحايا من القتلى لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى رقان و كذا الجرحى إلى المؤسسة الصحية ذاتها من طرف مصالح الحماية المدنية حسبما أشير إليه.