ينزل نصر حسين داي، اليوم (سا: 20.00)، ضيفا على نادي الزمالك المصري لمواجهته في مقابلة تدخل في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات الخاصة بكأس الكنفيدرالية الإفريقية، على أمل العودة بنتيجة مرضية تؤكد انطلاقته الإيجابية في هذه المنافسة التي دشنها بالانتصار على حساب ضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي، قبل أيام، بملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الأولى، بنتيجة 2/1.

استعدت النصرية في أفضل الظروف لمواجهة “الفراعنة”، بعدما تخلص لاعبوها من الإرهاق الذي شكل كابوسا للمدرب مزيان إيغيل، ما استدعاه إلى إعفائهم من المواجهة الأخيرة في إطار البطولة أمام شبيبة الساورة لجعلهم في أفضل الأحوال في المواجهة ضد النادي المصري. وانتقل نصر حسين داي مباشرة إلى الإسكندرية، بعدما حل بالعاصمة القاهرة، وفور وصوله إلى مصر تحول إلى مقر إقامته لمواصلة التدريبات، مكان إجراء المقابلة أمام الزمالك بملعب “برج العرب”. وخضع الزمالك، مثلما نقلت تقارير صحفية مصرية، إلى تدريبات قوية بقيادة كريستيان جروس الذي كان هو الآخر يسعى إلى تخليص لاعبيه من الإرهاق.

ولم تخف إدارة الزمالك خشيتها من توجيه شعارات عدائية إلى ممثل الكرة الجزائرية في هذه المقابلة التي لن يحضرها إلا 10 آلاف متفرج، بعدما عزفت القوات الأمنية عن رفع العدد إلى 30 ألف متفرج. ويبدو أن سيناريو أحداث لقاء الإسماعيلي مع الإفريقي التونسي مازال يخيم على الكرة المصرية، رغم رفع العقوبة عن النادي المصري، حيث تخشى إدارة الزمالك تكرار السيناريو، ما استدعاها إلى توجيه رسائل إلى الجمهور لتفادي الشغب والعنف حفاظا على بقاء الزمالك في المنافسة الإفريقية وتشجيع الزمالك بقوة.

من جانبه، حرص جروس على تحذير اللاعبين من أي انتكاسة جديدة قد تحدث في كأس الكاف، مؤكدا لهم أنه لن يقبل سوى بالفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل بداية تصحيح مسار الفريق في مجموعته سعيا إلى التأهل، علما أن التقارير الصحفية المصرية تحدثت عن إصابة عماد السيد، حارس مرمى الزمالك، ساعات قبل اللقاء.