أفادت مصادر اعلامية فرنسية، أن محتجو حركة السترات الصفر يواصلون مظاهراتهم للأسبوع الرابع عشر على التوالي في مختلف مدن فرنسا، اليوم الأحد، احتجاجا على السياسات الاجتماعية والضريبية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والمطالبة باستقالته وتنديدا أيضا بعنف الشرطة الفرنسية.

وقالت وكالة الأنباء، فرانس برس، أن محتجي السترات الصفر يريدون التحرك في جميع أنحاء فرنسا اليوم وغدا بوسائل وشعارات مختلفة في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن "التعبئة ستستمر" في باريس، طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى مرور ثلاثة أشهر على بدء المظاهرات كما أطلقت دعوة على موقع فايسبوك تشهد متابعة واسعة "لتحركات عصيان" وإغلاق ساحة النجمة لأطول مدة ممكنة.

وسبق أن قمعت قوات الأمن احتجاجات الفرنسيين الشعبية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والعربات المدرعة وسط باريس ومدن فرنسية أخرى وتم نشر نحو 80 ألف شرطي في مختلف المناطق الفرنسية لقمع الاحتجاجات المناهضة لماكرون.