اكتفى نصر حسين داي بالتعادل مع ضيفه جمعية عين مليلة بنتيجة (1-1)، اليوم الإثنين، بملعب 20 أوت 1955 بالعناصر (الجزائر)، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ23 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وافتتحت "النصرية" باب التسجيل عبر قائدها وهدافها أحمد قاسمي، من ركلة جزاء (د 23)، قبل أن يعدل الضيوف النتيجة بعد فترة قصيرة بواسطة لطفي ضيف (د 32).

وعلى ضوء هذا التعثر ضيع أشبال المدرب محمد لاسات، فرصة الاقتراب أكثر من ثلاثي الطليعة، حيث استقر نصر حسين داي في المركز السادس (35 ن) بمباراة منقوصة ضد نادي بارادو، المبرمج خوضها يوم السبت المقبل 27 أفريل الجاري.

للإشارة، أقصي نصر حسين داي من منافستي كأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس الجزائر في ظرف أيام قليلة، ولهذا يركز على إنهاء البطولة رفقة أصحاب المقدمة من أجل اقتطاع ورقة المشاركة في منافسة دولية الموسم المقبل.

بالمقابل عادت جمعية عين مليلة بنقطة ثمينة إلى الديار، تضعها في الصف الـ 12 (27 ن) مناصفة مع شباب بلوزداد الذي تنقصه مباراة واحدة، لتخرج "الجمعية" مؤقتا من منطقة الخطر، ومن شأن هذه النتيجة الإيجابية، محو آثار الهزيمة "القاسية" الأخيرة في بشار أمام شبيبة الساورة (4-1).

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 45 25

2. شبيبة القبائل 40 25

3. نادي بارادو 39 24

4. مولودية الجزائر 38 24

5. وفاق سطيف 37 25

6. نصر حسين داي 35 24

7. شبيبة الساورة 34 23

8. شباب قسنطينة 33 22

9. أ. برج بوعريريج 32 25

10. دفاع تاجنانت 29 25

11. مولودية وهران 28 25

12. شباب بلوزداد 27 24

--. جمعية عين مليلة 27 25

14. مولودية بجاية 26 25

15. أولمبي المدية 25 25

16. اتحاد بلعباس 20 24