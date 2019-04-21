قتل ما لا يقل عن 159 شخصا في سريلانكا، في سلسلة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق وثلاث كنائس اليوم الأحد، كانت تقيم قداس عيد الفصح، حسبما أعلنته مصادر أمنية وطبية.

و ذكرت الشرطة، أن ستة مواقع شهدت تفجيرات، بينها ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في العاصمة، حيث وقع انفجاران في كنيسة "سانت أنتوني" بكولومبو، وكنيسة "سانت سيباستيان" في بلدة "نيغومبو" شمال العاصمة.

وأصيب أكثر من 400 شخصا في الاعتداء على كنيسة "سانت أنتوني" ونقلوا إلى مستشفى كولومبو الوطني، حسب أحد مسؤولي المستشفى.

وقتل شخص على الأقل في فندق "سينامون غراند هوتيل" القريب من المقر الرسمي لرئيس الوزراء في كولومبو، وفق ما أوضحه مسؤول في الفندق، مشيرا إلى أن الانفجار وقع في مطعم.

وبالإضافة إلى كنيسة "نيغومبو" استهدفت كنيسة ثالثة تقع في باتيكالوا، وقال مسؤول في المستشفى المحلي إن 300 شخص أصيبوا بجروح فيها.

وأضاف ذات المصدر، أنه وقع انفجاريين جديدين، في أعقاب الإنفجارات الستة التي هزت البلاد، صباح اليوم، وخلفت عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وكالة "رويترز"، إن الانفجار السابع وقع في ديهيوالا، القريبة من كولومبو، فيما ذكرت وكالة "فرانس برس" أن الهجوم خلف قتيلين على الأقل.

وبعده بدقائق، أفادت الشرطة بحدوث انفجار ثامن في العاصمة السريلانكية. ولا يعرف بعد عدد الضحايا.