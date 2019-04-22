تتواصل عمليات البحث الواسعة التي باشرتها مصالح الحماية المدنية مرفوقة بالمواطنين وقوات حرس السواحل لليوم الثالث على التوالي للعثور على الصياد المفقود بضواحي شواطئ منطقة شنوة غربي تيبازة منذ ثلاثة أيام وسط تقلبات جوية صعبت من المأمورية.

وكان الصياد المفقود المنحدر من مدينة حجوط، بلدي فريد البالغ من العمر 45، متزوج و أب لثلاثة أطفال، قد خرج ليلة الجمعة إلى السبت في رحلة صيد تقليدي

بالصنارة بالشاطئ الصخري "الممنوع من السباحة والصيد" المسمى "كوشة الجير" بكونريش شنوة قبل أن يعلن عن فقدانه في البحر لأسباب تبقى مجهولة.

وقالت مصالح الحماية المدنية، التي تجندت للبحث عن الصياد مدعومة بقوات حرس السواحل لإجراء مسح شامل لشواطئ المنطقة من على امتداد نحو 7 كلم من شاطئ كوالي شرقا إلى البلج غربا دون العثور عليه مع تسجيل تقلبات مناخية ساهمت بقوة في صعوبة مأمورية عناصر الحماية المدنية.