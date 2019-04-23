سجلت أسعار النفط أعلى مستوياتها للعام 2019 اليوم الثلاثاء بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة في العقوبات الإيرانية بنهاية ماي المقبل ، لتضغط على المستوردين من أجل وقف الشراء من طهران.

ورغم خطوة واشنطن، قال المحللون إن أسواق النفط العالمية ستكون قادرة على التأقلم مع تعطلات إيران نظرا لتوافر طاقة فائضة كافية من موردين آخرين.

وفي الساعة 06:28 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 74.58 دولار للبرميل، مرتفعة 0.7 بالمائة من أحدث إغلاق لها ومسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2018.

وطالبت الولايات المتحدة يوم الإثنين مشتري النفط الإيراني بوقف الواردات بحلول أول ماي أو مواجهة عقوبات، منهية إعفاءات لستة أشهر سمحت لأكبر ثمانية مشترين من إيران، ومعظمهم في آسيا، بمواصلة استيراد كميات محدودة. وقبل إعادة فرض العقوبات العام الماضي، كانت إيران رابع أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا، لكن صادرات أفريل انكمشت إلى أقل من مليون برميل يوميا، وفقا لبيانات رفينيتيف.