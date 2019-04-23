أودع نهار اليوم الثلاثاء قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة، أربعة أشخاص رهن الحبس أعمارهم تتراوح بين 21 و31 سنة وطفل 15 سنة حاولوا قتل عجوز داخل شقته من أجل الاستيلاء على الأموال والمجوهرات، حيث منحهم حفيد الضحية مفتاح المنزل الكائن بحي مرج الديب بمدينة سكيكدة.

وحسب خلية الاتصال والصحافة لأمن سكيكدة، فان نداء من قاعة الإرسال مفاده تعرض شخص لاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف مجهولين، وأثناء تنقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث تبين أن الضحية قد نقل إلى المستشفى من قبل عناصر الحماية المدنية نظرا لخطورة الجروح التي تعرض إليها أين خضع لعملية جراحية .

واستنادا إلى الخلية فان التحريات والأبحاث فقد مكنت الضبطية القضائية من تشخيص المعتدين الذين فروا على متن مركبة، توزيع الأبحاث مكنت من توقيف الجناة ونقلهم إلى المصلحة، مجريات التحقيق بينت أن المشتبه فيهم من بينهم حفيد الضحية قد دخلوا شقة الضحية، مستعملين أقنعة حتى كل لا يتعرف عليهم .

وقاموا بتكبيل الضحية وكتم صوته باستعمال شريط لاصق غير أنه تمكن من نزع لثام عن أحد المشتبه فيهم أثناء مقاومته لهم وهو ما جعل المشتبه فيهم يحاولون التخلص منه عن طريق طعنات بالسلاح الأبيض إصابته في مختلف أنحاء الجسم كادت أن تؤدي بحياته.

بعد استكمال ملف إجراءات التحقيق تم إحالتهم على وكيل الجمهورية الذي بدوره إحالتهم على قاضي التحقيق الذي اصدر في حقهم أمر إيداع عن قضية تكوين جمعية أشرار ومحاولة القتل، جنحة السرقة بالتعدد والعنف فيما تم نقل الطفل إلى مركز إعادة التربية.