رد بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على التقارير التي زعمت غضب رياض محرز من وضعه في صفوف الفريق وعدم المشاركة باستمرار.

ويعاني محرز من قلة الوقت الممنوح له في الفترة الأخيرة، رغم مشاركة الدولي الجزائري في 42 مباراة الموسم الحالي، منها 13 مباراة أساسيا في الدوري الإنجليزي إلا أنه يريد الحصول على فرصة أكبر للمشاركة.

وقال غوارديولا خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "محرز سيبقى معنا في الموسم المقبل، والموسم الذي يليه ثم الذي يليه، لا أحتاج للحديث معه، سيكون معنا في الموسم القادم".

وأضاف المدرب الإسباني "محرز يعرف والكل يعرف أن هناك منافسة داخل الفريق".

وختم غوارديولا عن الدولي الجزائري "هو سعيد، ونحن سعداء بوجوده معنا".