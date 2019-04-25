أصيب قائد طائرة صغيرة بجروح خفيفة فيما لم يتعرض مرافقه لأي أذى وذلك بعدما أخفقت طائرته في الهبوط، قبل أن تتحطم بمطار المنيعة (270 كلم جنوب غرداية)، حسبما علم اليوم الخميس من سلطات الولاية المنتدبة المنيعة.

ووقع الحادث بعد ظهيرة الأربعاء في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، عندما حاولت طائرة صغيرة ذات مقعدين قادمة من البنين الهبوط للتزود بالوقود، قبل أن تخفق في ذلك و تتحطم على أرضية المطار.

وأفاد نفس المصدر أن طاقم الطائرة من جنسية أوروبية غير أنه لم يقدم تفاصيل أكثر حول الحادث.

ونقل الطيار إلى مستشفى محمد شعباني بالمنيعة لتلقي الإسعافات الضرورية للجروح التي أصيب بها في هذا الحادث الذي لم يتعرض فيه مرافقه لأي أذى كما ذكر لوكالة الأنباء الجزائرية الدكتور سليم باحيو أخصائي الأشعة.