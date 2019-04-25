كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نادي ريال مدريد اقترب من حسم صفقة التعاقد مع نجم تشلسي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد تكثيف مجهوداته ومنح اللاعب البلجيكي العديد من الامتيازات المالية الضخمة والسكن الفاخر.

وحدد ريال مدريد لهازارد راتبا سنويا يزيد عن 22 مليون دولار، وراتبا أسبوعيا ضخما يبلغ نحو 516 ألف دولار أسبوعيا، إضافة لنحو 17 مليون دولار مكافأة إضافية إذا فاز مع الملكي ببطولتي الليغا الإسبانية ودوري أبطال أوروبا.

كما وعد النادي هازارد بشراء قصر فخم لإقامته مع عائلته في العاصمة الإسبانية مدريد، وهي مميزات لا يحصل عليها سوى القليل من نجوم الفريق.

يذكر أن كل ما سبق سيكون للاعب فقط، أما ناديه تشلسي -فحسب التقارير- سيحصل على نحو 111 مليون دولار مقابل الاستغناء عن نجمه البلجيكي الأبرز.