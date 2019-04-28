تمكنت مصالح الدرك الوطني لوهران من إحباط محاولة تهريب 35 قنطارا من الكوابل الكهربائية، حسبما علم اليوم الأحد من هذا السلك الأمني.

وتمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي مفسوخ يوم الخميس الماضي من إحباط عملية تهريب 35 قنطارا من الكوابل الكهربائية كانت على متن شاحنة وهذا أثناء دورية عبر الطريق الوطني رقم 13 الرابط ما بين بلديتي أرزيو ووادي تليلات.

و بعد ملاحظة ارتباك سائق الشاحنة التي تم توقيفها في أحد الحواجز ومرافقه، تم العثور على هذه الكوابل الكهربائية التي تستعمل في الضغط العالي (ألمنيوم).

وقد صرحا المشتبه فيهما أنهما قاما بشرائها من ولاية معسكر من عند شخص يجهلان اسمه قصد بيعها ببلدية سيدي الشحمي وتم حجز السلعة و اقتياد المشتبه فيهما إلى مقر الفرقة للتحقيق معهما.

وتواصل الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بحاسي مفسوخ التحقيق في القضية.