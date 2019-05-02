عرفت أشغال الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم اليوم الخميس حرب تصريحات بين رئيس "الفاف" السابق محمد روراوة وخليفته خير الدين زطشي.

ورفض روراوة المصادقة على التقريرين المالي والأدبي لـ"الفاف" موجها هجوما عنيفا على المكتب المسير الحالي للاتحادية.

وأكد روراوة على وجود ثغرات في التقرير المالي بقيمة 12 مليار سنتيم تم تحويلها إلى جهة مجهولة، مضيفا أن زطشي رفض الإجابة على استفساراته.

كما طعن روراوة في شرعية خليفته بمبنى دالي براهيم، مؤكدا أن زطشي تم تعيينه من طرف العصابة عندما كان الهادي ولد علي على رأس وزارة الشباب والرياضة.

من جهة أخرى تحدث روراوة عن صفقة "الفاف" الأخيرة من شركة "أديداس" لتزويد المنتخب بقميص جديد، مؤكدا أن سعره الحقيقي لا يتعدى 3 أورو فقط ما اعتبره روراوة إهانة للجزائر.

وحسب روراوة فإن "الفاف" لم تتعاقد مع "أديدياس" بل مع تاجر ألبسة، وأن قيمة الصفقة التي أعلن عنها المقدرة بـ1.9 مليون أورو غير صحيحة.

من جهته رد رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي على تصريحات روراوة خلال ندوة صحفية عقدها بعد أشغال الجمعية العامة.

وحسب زطشي فإن روراوة لم يتحمل بعد خروجه من "الفاف"، مضيفا أن يطالب حاليا بحراك رياضي لإبعادي رغم انه شارك في تحطيم الكرة الجزائرية.

وبخصوص انتقادات روراوة لصفقة قميص المنتخب الجديد، قال زطشي أن الشركة الأم لـ"أديداس" لا تقوم بشراكة مع الاتحادية، وإنما الإدارات الجهوية"، مضيفا أن العقد الذي وقعته الاتحادية السابقة بقيادة روراوة مع نفس الشركة الممولة للعتاد الرياضي "أديداس" كان في دبي.

وأضاف زطشي أن هذه الأطراف التي تهاجم "الفاف" حاليا لم يعجبها إعادة الاستقرار للمنتخب بقيادة الناخب الوطني جمال بلماضي.

ودخل عضو المكتب الفدرالي عمار بهلول خط الصراع، وعاد إلى حادثة رفض روراوة مصافحته على هامش اجتماع الاتحاد العربي لكرة القدم بأبو ظبي، ملمحا إلى أن رئيس "الفاف" السابق طلب منه الإنقلاب على زطشي.

* محمد روراوة يفتح النار على "الفاف".

*المصادقة على الحصيلة المالية.

*المصادقة على الحصيلة الأدبية في انتظار التصويت على التقرير المالي.

:قبل انطلاق الأشغال قامت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بتكريم كل من*

الجيش والدرك، الحكم الدولي السابق لاكارن بلعيد، الحكم الدولي السابق محمد حنصل، الحكم الدولي السابق مسعود كوسة، العضو الفدرالي السابق عبد القادر شعبان، اللاعب الدولي السابق عمار عمور، صحفي "لوسوار دالجيري" محمد بوشامة، تكريم فريق أمل ورقلة تحت 17 سنة المتوج بكأس الجزائر 2019، نعيمة بوهني لاعبة المنتخب النسوي، مدربة المنتخب النسوي سابق وعضو المكتب الفدرالي الحالي راضية فرتول.

*بلغ الحاضرين 99 من بين 112 عضوا ما يعني أن بلوغ النصاب القانوني

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