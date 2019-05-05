اجتمعت اليوم لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية بدار الإمام بالمحمدية بالجزائر العاصمة، لتحري غرة شهر رمضان.



و بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان في ولاية وادي سوف، فإن أول أيامه سيكون يوم الإثنين 6 ماي 2019 الموافق ل 1 رمضان 1440 هجرية.

وأعلنت الكثير من الدول العربية والإسلامية الأحد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان الكريم، ليكون يوم غد الاثنين أول أيام الصيام، في حين انفردت سلطنة عمان بالإعلان عن تعذر رؤية الهلال وإكمال شعبان أيامه الثلاثين، ليكون الثلاثاء أول أيام شهر رمضان.



ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في السعودية أن المحكمة العليا ذكرت أن الأحد هو المتمم لشهر شعبان وأن الاثنين هو أول أيام شهر الصيام، وكان المملكة قد تعذر عليها رؤية الهلال أمس عقب مغيب الشمس، كما قالت البحرين والإمارات أن الاثنين هو غرة شهر رمضان المبارك.



وأعلن مفتي مصر شوقي علام أن غدا الاثنين هو أول أيام شهر رمضان، وأن اليوم هو آخر أيام شهر شعبان، وكذلك كان الأمر في السودان والأردن وفلسطين وماليزيا وإندونيسيا، في حين لم تعلن إيران بعد نتيجة تحري رؤية هلال رمضان، ونقلت وكالة أنباء فارس أن لجنة التحري التابعة لمكتب المرشد الإيراني صرحت بصعوبة رؤية الهلال مساء الأحد، وأن المرشد سيصدر فتواه اليوم بشأن بدء شهر رمضان.



عُمان تنفرد

في المقابل، أفاد بيان صادر اليوم عن اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال رمضان في سلطنة عمان بعدم ثبوت رؤية الهلال، وأضافت اللجنة أن غدا الاثنين هو المتمم لشهر شعبان، ويكون الثلاثاء غرة شهر رمضان.



وكانت قطر والكويت واليمن وليبيا وديوان الوقف السني في العراق ومفتي لبنان والمرجع الشيعي في البلد نفسه أعلنوا أمس أنه لم تثبت رؤية هلال رمضان، وعليه فإن الأحد هو المكمل لشعبان، والاثنين هو أول أيام الشهر الفضيل.

يشار إلى أن الأقليات المسلمة في عدد من دول العالم تعتمد على السعودية في تحديد أول أيام الصيام، في حين تعمل دول ذات أغلبية مسلمة على تحري رؤية الهلال بشكل مستقل، فضلا عن اعتماد أخرى الحساب الفلكي لتحديده مثل أستراليا وتركيا.