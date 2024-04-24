عنف الملاعب يضرب مجددا

مرة أخرى، يضرب العنف الملاعب الجزائرية وذلك خلال مقابلة نصف نهائي كأس الجمهورية، التي جمعت اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد، أمس الأربعاء.

وأعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر (إيتوزا) تكسير وتخريب 17 حافلة خصصتها المؤسسة لنقل المناصرين إلى ملعب نيلسون مانديلا.

وتم تكليف المؤسسة المذكورة بعملية نقل مناصري الفريقين إلى الملعب المتواجد بالمقاطعة الإدارية لبراقي وذلك عبر ثلاث محطات هي محطة عيسات إيدير، محطة ساحة الشهداء وموقف ملعب 5 جويلية.

وكان شباب بلوزداد قد تأهل إلى نهائي كأس الجمهورية بعدما تجاوز نظيره اتحاد الجزائر بضربات الترجيح (3-1) إثر نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.