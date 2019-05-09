أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القليعة بولاية تيبازة، بإيداع تسعة أشخاص متهمين في قضايا متفرقة تتعلق بالمخدرات والكوكايين وحيازة أسلحة نارية وبيضاء، حسب ما علم اليوم الخميس لدى مديرية الأمن الولائي.

ويتعلق الأمر بثلاثة قضايا نوعية عالجتها مصالح الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بدائرة القليعة تتعلق بكل من قضية "حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض الاستهلاك والمتاجرة بها"، "حيازة المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين لغرض المتاجرة بها" وكذا قضية "حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، حيازة أسلحة نارية وبيضاء، التحطيم العمدي لملك الدولة"، حسب بيان مديرية أمن ولاية تيبازة.

وبخصوص القضية الأولى "حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية بغرض الاستهلاك والمتاجرة" أوضح البيان أنه، بفضل تفعيل استعلاماتي تمكن عناصر الشرطة من

توقيف شخصين وبحوزتهما كمية معتبرة من المخدرات تقدر بـ 6.985 كلغ و767 قرص مهلوس من مختلف الأنواع حيث أمر قاضي التحقيق بإيداعهما الحبس المؤقت.

و توصل محققو الشرطة القضائية إلى معالجة قضية ثانية، تورط فيها ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 37 سنة، "حيازة المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين لغرض المتاجرة بها" بعد تعميق التحريات حول القضية الأولى تم على إثرها توقيف أحد المشتبه فيهم على مستوى حاجز أمني بعد محاولة فراره حيث ضبط بحوزته على 05 أحزمة بلاستيكية صغيرة الحجم معبأة بالمخدرات الصلبة من نوع الكوكايين).

وأضاف ذات البيان، أنه استكمالا للتحقيقات واستغلالا لمعلومات مؤكدة وردت إلى عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مفادها قيام أحد الأشخاص، بإخفاء

المخدرات بمنزل فوضوي بحي علي عماري فوكة، تم استصدار إذن بتفتيش المنزل ما أسفر على توقيف أربعة أشخاص وحجز كمية من المخدرات يقدر وزنها بـ 183.2 غرام و03 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير (سيوف) وإشارة ضوئية بحرية (سينيال) وبندقية صيد بدون رخصة زائد ذخيرة خاصة بهاً و 13 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وقارورة محلول مخدر من نوع سرومونتيل 30 ملغ.

وأسفرت القضية الثالثة عن توقيف أربعة أشخاص بعد مقاومة عنيفة، واجهتها مصالح الشرطة حيث أمر قاضي التحقيق بعد إحالة ملفهم القضائي من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة بإيداعهم الحبس.