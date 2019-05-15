رجح مدير الصيد البحري لولاية تيزي وزو اليوم الأربعاء سبب حادثة جنوح أربع حيتان التي تم تسجيلها أمس الثلاثاء على شاطئ تيغزيرت (على بعد 40 كم شمال تيزي وزو) إلى وجود تيارات حرارية تسببت في توجيه الحيتان إلى غير وجهتها.

وأوضح بلعيد عبد الحفيظ أن الثدييات البحرية الأربعة ''التي من المفترض أن تلتقي بجبهة بحرية وإثر تغير مفاجئ في درجة حرارة الماء عطل اتجاهها مما أدى بها إلى الجنوح نحو الشاطئ عن طريق شباك الصيد".

وأشار هذا المسؤول إلى أن "الحالات السابقة لحالات الجنوح للحوت التي سجلت بشواطئ ولاية تيزي وزو كانت ناجمة عن تيارات حرارية".

وأضاف قائلا "لم يكن بوسعنا تحديد نوع هذه الثدييات في الصباح لأن رؤوسها كانت مغمورة في الماء كما أن وضعية البحر عسرت من المهمة وهي العملية التي تمت في فترة ما بعد ظهيرة اليوم بالاستعانة بخدمات الفرع المحلي للمحافظة الوطنية للسواحل لتيزي وزو مشيرا إلى أن الحيتان الأربعة تنتمي إلى فصيلة حوت العنبر.

ويتعلق الأمر بأربع حيتان من فصيلة حوت العنبر اثنين إناث بالغين وحوتان صغيرتان إحداهما أنثى"، يبلغ طول الإناث تسعة أمتار وتزن 8.5 أطنان.

وتم تجنيد وسائل من مديرية الصيد البحري والحماية المدنية وخفر السواحل لبلدية و دائرة تيغزيرت لحمل الحيتان الجانحة تمثلت أهمها في قارب صيد وشاحنتين كبيرتين وحاملة حمولة وصندوقين وجرافة كهربائية حيث تم الانتهاء من هذه العملية ما بعد الظهر ليتم بعدها الشروع في دفنها .