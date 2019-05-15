اقدم كهل اليوم الأربعاء قبل أذان المغرب ببلدية بلالة بأم البواقي، على ذبح زوجته البالغة من العمر 30 سنة من الوريد إلى الوريد وقد قام بالتنكيل بالجثة بعد أن قام بكل برودة أعصاب باقتلاع عينيها.

ولم تتسرب اي معلومات عن خلفيات الجريمة، وتمكنت فرقة الدرك الوطني من توقيف الجاني المنحدر من تبسة في انتظار السماع له واحالته أمام وكيل الجمهورية فيما تم نقل جثة الضحية لمستشفى مسكيانة لاتمام التشريح وتوقيع الطبيب الشرعي للخبرة العلمية لتحديد الأسباب العلمية للوفاة.