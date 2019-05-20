تمكنت مصالح الأمن الحضري ببلدية سي مصطفى شرق بومرداس من تحرير شاب من الاختطاف و الضرب و السرقة من طرف جماعة أشرار تضم ستة عناصر، حسبما أفاد به اليوم الاثنين مصدر من أمن الولاية.

وأوضح المكلف بخلية الإعلام و الاتصال بأمن الولاية أنه تم تحرير الشاب المذكور الذي تعرض لعملية الاختطاف بالقرب من الثانوية الجديدة بوسط المدينة من قبضة جماعة أشرار تتكون من ستة أشخاص تنحدر من نفس البلدية و تتراوح أعمارهم ما بين 23 و 41 سنة.

و تم تحرير الشاب في العشرين من العمر، و استرجاع الأموال التي نهبت منه من طرف هذه الجماعة إثر دورية للشرطة عبر قطاع الاختصاص وبفضل التعاون الإيجابي للمواطن بالاتصال والتواصل عبر الخطوط الخضراء الخاصة بالمديرية العامة للأمن الوطني، يضيف المصدر.

و تم تحويل عناصر هذه الجماعة للمصالح المعنية ليتم سماعهم و إنجاز ملفات قضائية في حقهم مع تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.