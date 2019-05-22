سطرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية برنامجا لتشغيل قطارات الخطوط الطويلة و الجهوية ابتداء من الخميس 30 ماي علاوة على برنامج خاص في اليوم الأول من عيد الفطر و ذلك لتلبية طلبات الزبائن، حسبما جاء في بيان صدر اليوم الأربعاء عن ذات الشركة.

و بخصوص خط الجزائر العاصمة – وهران، فقد برمجت الشركة أربع رحلات، رحلتان على متن القطار العادي حيث سيكون الانطلاق على التولي على الساعة 6 سا10 د (الوصول على الساعة 11 سا 25 د) و الساعة 12و 30 د و (الوصول على الساعة 17 و 54 د) ابتداء من محطة آغا (الجزائر العاصمة) .

أما بالنسبة لـ "قطار الرفاهية" (آغا- وهران ) فتوفر الشركة على نفس الخط رحلة واحدة الأولى على الساعة 8سا00 د(الوصول على الساعة 13سا34 د) فيما برمجت الرحلة على متن قطار "كوراديا" على الساعة 10سا00 (الوصول على الساعة 14سا00).

وفيما يخص رحلة الخط وهران - أغا (الجزائر العاصمة) فقد برمجت كذلك أربع رحلات ابتداء بالرحلة التي ستتم عبر قطار عادي على الساعة 6 سا 10د (الوصول على الساعة 11 سا 25 د) أما قطار الرفاهية، فبرمجت بخصوصه رحلتين على الساعة 8 سا 00د للأولى (الوصول على الساعة 13سا 34د) و الثانية تنطلق على الساعة 12سا 30 د (الوصول على الساعة 17سا 54د).

أما بالنسبة لقطار "كوراديا" فتمت برمجت رحلة واحدة من وهران نحو محطة آغا بالعاصمة على أن يكون الانطلاق على الساعة 10سا00 و الوصل على الساعة 14سا00.

و على متن قطار "الرفاهية تقترح الشركة على زبائنها رحلتين من العاصمة نحو قسنطينة من الساعة 9سا 15 د (الوصول على الساعة 16سا06 د) و من قسنطينة نحو العاصمة على الساعة 8سا 25 د (الوصول على الساعة 15سا13 د).

وللمسافرين من العاصمة إلى عنابة و من عنابة إلى العاصمة توفر الشركة رحلة على متن قطارات ليلية متوفرة على مراقد و أماكن للجلوس، برمجت رحلة تنطلق من العاصمة نحو عنابة على الساعة 21سا 30 د ( الوصول على الساعة 7سا 28 د) بينما برمج الانطلاق على الخط عنابة - العاصمة كذلك على الساعة 21سا 30د (الوصول على الساعة 7سا 37د).

وعلى خط وهران- بشار هناك قطار ليلي ينطلق من وهران على الساعة 23 سا 30د ويصل بشار على الساعة 8 سا 46 د، بينما الرحلة من بشار إلى وهران فتنطلق على الساعة 23 سا00 و تصل إلى وهران على الساعة 9 سا 00.

فيما يخص خط العاصمة - باتنة على متن قطار، فينطلق على الساعة 12 سا 30 د (الوصول على الساعة 19و 09 د) بينما تنطلق الرحلة من باتنة إلى العاصمة على الساعة 23 سا 15 د و تصل على الساعة 6 سا 00د.

برنامج خاص لليوم الأول من عيد الفطر

وتشير الشركة في بيانها أنه تم وضع برنامج خاص لليوم الأول لعيد الفطر.

و سيتم الربط بين الجزائر و وهران بثلاث رحلات فعلى متن القطار العادي برمجت رحلة على الساعة 12 سا 30د (الوصول على الساعة 17سا 54 د ) أما بالنسبة لقطار الرفاهية فالرحلة تنطلق على الساعة 10 سا00د لتصل على الساعة 14سا 00د فيما

ستنطلق رحلة قطار كوراديا على الساعة 15سا45 لتصل لوهران على الساعة 19سا46د.

ونفس الشيء بالنسبة للخط وهران-آغا حيث برمجت ثلاث رحلات فستنطلق رحلة قطار "الرفاهية" على الساعة 10سا 00د لتصل للعاصمة على الساعة 14سا00 د فيما برمجت رحلة القطار "العادي" على الساعة 12سا30 لتصل لمحطة آغا على الساعة

17سا54 دي أما عن رحلة قطار "كوراديا فستنطلق على الساعة 15سا45 لتصل للعاصمة على الساعة 19سا46د. و بخصوص خط الجزائر- عنابة على متن قطار الليل، فبرمجت رحلة على الساعة 20 سا 40د (الوصول على الساعة 6سا 28 د ) و بينما الرحلة عنابة اتجاه العاصمة فبرمجت على الساعة 20سا 20 د ( الوصول على الساعة 6سا 26د).

وللمسافرين من وهران إلى بشار تم توفير رحلتين الأولى على الساعة 13سا 45 د ( الوصول على الساعة 21سا03) و الثانية (كوراديا) تنطلق على الساعة 19سا40 و الوصول سيكون على الساعة 5سا00د.

كما تم برمجت على خط بشار-وهران رحلتين تنطلق الأولى على الساعة 20سا00د (الوصول على الساعة 6سا00د) فيما ستنطلق الثانية (كوراديا) على الساعة 22سا00د و الوصول سيكون على الساعة 7سا25د.

و بخصوص الخط العاصمة – باتنة، ستوفر رحلة على متن قطار كوراديا على الساعة 12 سا 30د (الوصول على الساعة 19سا 09 د )، بينما الرحلة باتنة- العاصمة فبرمجت على الساعة 23سا 15 د ( الوصول على الساعة 6سا 00د).

كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في سياق متصل عن إعادة كل الرحلات اليومية المبرمجة ليلا و نهارا لقطارات الخطوط الطويلة و الجهوية. ابتداء من اليوم الثاني لعيد الفطر .

وقد أشارت الشركة إلى أنه تم نشر برنامج حركات القطارات غير القطارات الإقليمية وقطارات الضواحي في محطاتها، كما هو متوفر أيضاً على موقعها الإلكتروني : www.sntf.dz. علاوة على التطبيق الإلكتروني المتوفر على متجر بلاي ستور للشركة.