تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن دائرة عين فارس بولاية معسكر يوم الثلاثاء من توقيف ثلاثة أشخاص تترواح أعمارهم بين 34 و 38 سنة وحجز 70 خرطوشة من الذخيرة الحية.

وأفادت خلية الإعلام بأمن الولاية أمس الأربعاء، بتمكن عناصر الفرقة من توقيف المشتبه فيهم الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 34 و 38 سنة و حجز 70 خرطوشة من عيار 12 خاصة بأسلحة من الصنف الخامس على مستوى حاجز أمني تم نصبه بالمخرج الشمالي لمدينة عين فارس.

وفر المشتبه فيهم الثلاثة من الحاجز الأمني عندما أمرهم عناصر الشرطة بالتوقف من أجل مراقبة روتينية و قاموا برمي كيس بلاستيكي من السيارة التي كانوا على متنها عثر به على المواد المحجوزة ليتم توقيفهم غير بعيد عن مكان الحاجز الأمني من قبل عناصر الدرك الوطني.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة معسكر حيث صدر أمرا بإيداعهم الحبس.