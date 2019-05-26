ذكرت المديرية العامـــة للضرائب اليوم الأحد مالكي السيارات أن مدة تسديد قسيمة السيارات لسنة 2019 ستتم خلال الفترة الممتدة من الأحد 2 جوان إلى الأربعاء 31 يوليو 2019 و ذلك طيلة أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا إلى الرابعة مساءا مع الإشارة الى أن تسعيرة القسيمة لهذه السنة لم يطرأ عليها أي تغيير بالمقارنة مع تلك المعتمدة في 2018.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب أنه بالنسبة للسيارات السياحية و السيارات السياحية المهيأة كسيارات نفعية التي يقل عمرها عن 3 سنوات، فان تسعيرة القسيمة تتراوح ما بين 2.000 دج لسيارة ذات محرك ( 6 أحصنة) و 4.000 دج ( من 7 إلى 9 أحصنة) و 10.000 دج ( من 10 أحصنة فما فوق).

أما السيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و 6 سنوات ، تم تحديد تسعيرة القسيمة ب 1.500 دج و 3.000 دج و 6.000 دج.

فيما يتعلق بالسيارات التي يتراوح عمرها بين 6 و 10 سنوات، فإن تسعيرة القسيمة حددت ب 1.000 دج و 2.000 دج و 4.000 دج.

وأما السيارات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات فقد حددت تسعيرة القسيمة ب 500 دج و 1.500 دج و 3.000 دينار.

بالنسبة للسيارات النفعية المخصصة للاستغلال، فإن تسعيرة القسيمة تتراوح بين 6.000 دج و 12.000 دج و 18.000 دج للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات و فيما تتراوح تسعيرة القسيمة للسيارات التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق ما بين 3.000 دج و 5.000 دج و 8.000 دج.

و فيما يخص سيارات النقل الجماعي للمسافرين، تم تحديد التسعيرة ب 5.000 دج و 8.000 دج و 12.000 دج و 18.000 دج و ذلك حسب عدد المقاعد بالنسبة للسيارات التي يقل عمرها عن 5 سنوات فيما حددت تسعيرة القسيمة ب 3.000 دج و 4.000 دج و 6.000 دج و 9.000 دج لتلك التي يساوي عمرها 5 سنوات فما فوق.

و بخصوص السيارات التي تجهل سنة استعمالها , فانه تم تحديد تسعيرة القسيمة ب 500 دج للسيارات السياحية و 3.000 دج للسيارات النفعية.

من جهة اخرى، ذكرت المديرية العامة للضرائب انه تعفى من القسيمة السيارات ذات الترقيم التابعة للدولة و الجماعات المحلية ( البلديات و الولايات) و السيارات التي يتمتع مالكيها بامتيازات دبلوماسية أو قنصلية و السيارات المجهزة بعتاد صحي و السيارات المجهزة بعتاد ضد الحرائق.

كما تعفى من القسيمة السيارات المجهزة و المخصصة للمعوقين و السيارات المجهزة بوقود غاز البترول الميع / و قود او غاز طبيعي وقود .

و حسب المديرية العامة للضرائب فإن الجرارات و الآلات الفلاحية الأخرى و السيارات أقل من 4 عجلات ( الدراجات النارية و الدراجات ذات المحرك ... الخ) وآلات الأشغال العمومية و المقطورات فإنها غير معنية بقسيمة السيارات.

و للحصول على قسيمة السيارات، أوضحت مديرية الضرائب أنها متوفرة على مستوى قباضات الضرائب و مكاتب البريد بالنسبة لمالكي السيارات السياحية و السيارات النفعية و سيارات نقل المسافرين.

و أشارت ذات الهيئة إلى أنه تم تسخير كل الوسائل الضرورية لسير العملية في ظروف حسنة داعية إلى تفادي الطوابير أمام نقاط بيع القسيمات و عدم إنتظار الأيام الأخيرة للقيام بهذا الواجب القانوني.

وحسب المديرية العامة للضرائب فإن كل اقتناء لقسيمة غير مطابقة للتسعيرة القانونية يؤدي إلى سحب بطاقة الترقيم التي لن ترد إلى صاحبها إلا بعد تقديم قسيمة مطابقة مع غرامة قدرها 100 بالمائة من مبلغ القسيمة داعية أصحاب السيارات التحقق من التسعيرة القانونية لقسيمتهم قبل إقتنائها.

كما ذكرت الإدارة الضريبية بأن بطاقة السير المؤقتة (البطاقة الصفراء) تحل محل بطاقة الترقيم (البطاقة الرمادية) و هذا بالنسبة للسيارات الجديدة المقتناة خلال السنة و عليه "فإن القسيمة تصبح مستحقة خلال شهر من وضع السيارة في السير على التراب الوطني".

فيما يخص السيارات النفعية، فإن تحديد تعريفة القسيمة يتم على أساس جملة الحمولة و ليس على أساس الحمولة المسموح بها.

و أخيرا،أوضح ذات المصدر أن عدم إلصاق و استظهار القسيمة على الزجاج الأمامي للسيارة يؤدي حتما إلى تطبيق غرامة جبائية تساوي 50 بالمائة من مبلغ القسيمة.

للتذكير فإنه تم اعتماد إجراء قسيمة السيارات في الجزائر منذ 1998. و تودع حصة 20 بالمائة من الإيرادات للخزينة العمومية فيما يتم إيداع 80 بالمائة لصندوق الجماعات المحلية.